القائد العام يناقش الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأحد، إلى تأمين الحدود العراقية السورية بشكل كامل، مشيرا إلى أن ساحة الارهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي زار مقر قيادة العمليات المشتركة”، مبينا أنه “عقد اجتماعا بالقيادات الامنية والعسكرية استمع من خلاله الى عرض مفصّل عن الخطط الامنية لزيارة اربعينية الامام الحسين، اضافة الى الاوضاع الامنية وتأمين الحدود العراقية السورية”.ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن “الاعمال البطولية التي قامت بها القوات المسلحة في حربها ضد عصابات داعش الارهابية تمثل دروسا كبيرة ومنهجا سيُدرس في الاكاديميات العسكرية ونحن نفتخر بما حققتموه”.وشدد القائد العام للقوات المسلحة على “اهمية استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الارهابية وتأمين الحدود باعتبار ان ساحة الارهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل”.