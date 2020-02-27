القائمة المحدثة لكابينة علاوي

القائمة المحدثة لكابينة علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أرسل رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الخميس (27 شباط 2020)، قائمة محدثة بأسماء التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة الى مجلس النواب.وتضمنت الوثيقة الصادرة عن علاوي ، “نرفق لكم طياً قائمة محدثة من المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة المقبلة لغرض طرحها على أعضاء مجلس النواب”.وجاء في الوثيقة أسماء الوزراء لـ 17 وزارة، فيما بقيت وزارة الدفاع، والداخلية، والمالية، والتجارة، والعدل، بدون اختيار وزير لها.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان الأول حسن الكعبي، وصول رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى مبنى مجلس النواب.بدوره، أفاد مصدر داخل مجلس النواب، بأن نائب رئيس البرلمان الأول حسن الكعبي، اجتمع مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي داخل البرلمان في مكتب النائب الاول للحلبوسي، باجتماع مغلق، مشيراً الى “حضور عدد من الكتل لمناقشة جلسة التصويت”.قبل ذلك، اجتمع رئيس المجلس النواب، محمد الحلبوسي، بقادة الكتل النيابية، وسط ترجيحات بتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال مصدر برلماني ، إن “رئيس المجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتمع بقادة الكتل النيابية على اختلافها”، مشيرا الى ان “كل القوى البرلمانية حاضرة الآن في البرلمان”.وأشار المصدر إلى أن “حضور الكتل النيابية يأتي دون وجود اتفاق سياسي على دخول الجميع الى الجلسة أو التصويت على الكابينة الوزاريّة لحكومة محمد توفيق علاوي”.ورجح المصدر “تأجيل جلسة التصويت على الكابينة الوزاريّة لحكومة محمد توفيق علاوي، الى الاسبوع المقبل، بسبب استمرار الخلافات السياسية”.وفي الأثناء، لفت المصدر، الى أن “اجتماع القوى الكردية مع علاوي انتهى دون التوصل لاتفاق”.وكان مجلس النواب، قد حدد، اليوم الخميس موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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