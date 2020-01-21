القاضي العكيلي:لايجوز قانونا نشر أسماء وصور الأحداث

القاضي العكيلي:لايجوز قانونا نشر أسماء وصور الأحداث
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر القاضي، رحيم العكيلي،الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، توضيحا بشأن نشر صور لمعتقلين بتهمة نقل الاطارات.‏وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إن “نشر اسم الحدث المتهم او صورته جريمة يعاقب ‏عليها القانون”، متسائلاً :”فهل سيلاحق من فعلها؟؟”.‏وأضاف، أن “المادة (63) من قانون رعاية الاحداث العراقي‏‎، تنص‎ أولاً – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى ‏معرفة هويته، وثانيا – يعاقب المخالف لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا ‏تزيد على خمسمائة دينار‎”.‎وكانت قيادة عمليات بغداد، قد نشرت، صوراً يظهر فيها أشخاص (حدث) معتقلين بتهم قطع الشوارع، مع إظهار وجوههم واسمائهم الكاملة.  

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