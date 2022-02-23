القاضي رزكار:الخلاف الكردي سيؤدي الى تفكك الإقليم

القاضي رزكار:الخلاف الكردي سيؤدي الى تفكك الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر المرشح لرئاسة الجمهورية القاضي رزكار محمد امين، الاربعاء، من مغبة استمرار الخلاف السياسي الكردي، مبينا انه لن يعارض في حال تمريره بشكل توافقي بين الحزبيين الكرديين.وقال امين في حوار متلفز ، انني”لا اطمح لاستغلال المنصب او للحصول على فوائد مالية وقد رشحت لرئاسة الجمهورية بشكل مستقل دون دعم حزبي “.واضاف ” لن ارفض ان اكون مرشح تسوية من قبل الحزبين الحاكمين واتمنى ان اكون “عامل خير” في صراع الحزبين الحاكمين”.واشار الى ان “تطور الخلاف الكردي قد يوصل الامور الى ما لا يحمد عقباه وسينهي الكثير من الجهود المبذولة لتوحيد البيت الكردي”.

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