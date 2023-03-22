القانونية النيابية:أعمال الرئاسة البرلمانية لاتتناسب مع التحديات

القانونية النيابية:أعمال الرئاسة البرلمانية لاتتناسب مع التحديات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، الأربعاء، أداء رئاسة مجلس النواب في تقديم القوانين، مشيرا الى ان جدول اعمال المجلس لا يتناسب وحجم التحديات التي تمر بها البلاد.وقال عنوز في حديث صحفي: إن “المجلس خلال العام الماضي والعام الحالي اخفق في تحقيق تطلعات المواطنين ، وبين ان “هناك مقترحات وتشريعات مهمة لابد من تشريعها داخل المجلس “. مضيفا ان “جدول الاعمال لا يرتقي وحجم التحديات، مشيرا الى ان القوى السياسية الكبيرة هي من تتحمل مسؤولية تراجع أداء مجلس النواب”.وتابع ان “جميع القوانين المهمة لابد ان من تشريعها  بأسرع وقت ممكن لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين “.وكان رئيس كتلة امتداد النيابية علاء الركابي قد انتقد في حديث سابق رئاسة مجلس النواب لعدم طرحها القوانين المهمة على دول اعمال المجلس “.

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