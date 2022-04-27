القانونية النيابية:أكثر من 120 قانونا رحل الى الدورة البرلمانية الحالية

القانونية النيابية:أكثر من 120 قانونا رحل الى الدورة البرلمانية الحالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية ، الاربعاء ، عن عدد القوانين المرحلة من الدورة النيابية الرابعة، مؤكدة أن القوانين المرحلة إلى الدورة الحالية ستعاد قراءتها الأولى والثانية من جديد .وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في تصريح صحفي، إن “أكثر من 120 قانونا لم يتم التصويت عليها خلال الدورة النيابية الرابعة وتم ترحيلها الى الدورة النيابية الخامسة”.وأضاف عنوز، أن “اللجنة القانونية النيابية لديها رأي مختلف عما سبقه في سن هذه القوانين”، لافتا إلى أن “القوانين التي وصلت حد التصويت ينعاد قراءتها من جديد في الدورة الحالية”.وأشار عنوز الى أن “أكثر من 120 قانونا مرحل من الدورة النيابية الرابعة والأولوية ستكون للقوانين المهمة”. 

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