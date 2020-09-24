القانونية النيابية:إجراء الانتخابات المبكرة “صعب جداً”

القانونية النيابية:إجراء الانتخابات المبكرة “صعب جداً”
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 بغداد/شبكة أخبار العرتاق- تحدث عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الخميس (24 أيلول 2020)، عن انحسار ملف الدوائر المتعددة، فيما كشف عن توجه برلماني لاعتماد الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات الجديد.وقال العقابي في حديث صحفي، إن “متغيرات متعددة حصلت في الأيام الأخيرة، بملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، من ناحية انحسار خياراتها بأن تكون الدائرة من 3-5 مقاعد أو من 5-7 مقاعد”.وأضاف، أن “عدد من نواب محافظتي نينوى وصلاح الدين باشروا بجمع تواقيع لإعادة صياغة القانون وتقييمه والعودة لاعتبار المحافظة دائرة واحدة”، لافتاً إلى أنه “لايزال الخيار الأمثل للكثير من الأطراف السياسية”.وأوضح عضو القانونية البرلمانية، أنه “خلال استضافتنا يوم أمس للمفوضية ظهرت اشكالية فنية من الممكن أن تعيق إجراء الانتخابات المبكرة، وهي فقرة البطاقة البايومترية باعتبارها مخصصة على مستوى المحافظة وليس على دوائر أصغر في ظل عدم وجود إحصاء سكاني”، لافتاً إلى “الحاجة لنمط متغير من ناحية الورقة الانتخابية وضرورة تغيير حتى الاجهزة والصندوق كون الانتخابات فردية وليست على القائمة”.واشار الى ان “الرئاسات الثلاث لديها توجه واضح الى حصر التصويت في الانتخابات بايومترياً، ما يعني ضرورة إعادة فتح القانون وتعديله وطبع بطاقات على عدد الناخبين وتوزيعها”.ويوم الثلاثاء، خصص رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، جلسة يوم السبت المقبل المصادف 26 من الشهر الحالي للتصويت على قانون الانتخابات، وإكمال الدوائر الانتخابية.

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