القانونية النيابية:إجراء الانتخابات موضوع “معقد”جداً!!

القانونية النيابية:إجراء الانتخابات موضوع “معقد”جداً!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، الماس فاضل، الخميس، أن هنالك مشاكل كبيرة قد تعرقل عملية اجراء الانتخابات المبكرة في الوقت الذي حددته الحكومة بحزيران من العام المقبل 2021.وقالت فاضل في حديث صحفي، إن “الدوائر الانتخابية في القانون الجديد تواجهه الكثير من المشاكل الجغرافية والسكانية على اعتبار أن هناك أكثر من 80 قضاء وناحية متداخلة فيما بينها جغرافيا وسكانيا”، مبينا أن “هذا الملف لا يمكن حسمه من دون وجود إحصاء سكاني دقيق في وقت تجاوز عدد السكان 40 مليون نسمة”.واضاف أن ” بيانات وزارتي التخطيط والتجارة لا يمكن الاعتماد عليها في حسم تلك المشاكل العالقة”، لافتة إلى أن “هناك مشاكل سياسية على ترسيم الحدود للدوائر الانتخابية”.وبينت عضو القانونية النيابية أنه “من الصعب أن يتم تحديد وقت لاستكمال فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد”.وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خرج الجمعة (31 تموز 2020)، بخطاب متلفز حدد فيه موعد الانتخابات المبكرة القادمة في العراق، مبينا أن  6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.وذكر الكاظمي في الكلمة المتلفزة التي وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :”نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة”.واضاف :”نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات”، لافتا إلى أن “ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات”.

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