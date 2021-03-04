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التجديد لأبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدولة العربية
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تولي مرشحة بايدن للإدارة والميزانية في البيت الأبيض
بايدن يؤيد مساعي الديمقراطيين بإصلاح النظام الانتخابي
طهران تطالب واشنطن برفع العقوبات عنها قبل الحوار حول ملفها النووي
البطريرك بطرس يناشد المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من سلطته الفاسدة
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الاقتصاد النيابية:جميع الكتل الكردية مع مطالب بغداد بشأن الموازنة باستثناء حزب بارزاني
بالوثائق..نائب:300 ألف موظف فضائي في الإقليم
القانونية النيابية:إصرار وزير المالية على عدم تخفيض سعر صرف الدولار سلبي وضد الشعب
كوريا الجنوبية تعلن عن بناء مستشفى رعاية مركزة في العراق
العراق وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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- صورة وتعليق
بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
فلاحو العراق يحتجون ضد إيران
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- اذاعة INN