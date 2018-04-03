القانونية النيابية:إلغاء الدعاوى القضائية ضد النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء

القانونية النيابية:إلغاء الدعاوى القضائية ضد النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية، صادق اللبان، الثلاثاء، عن توقف الدعاوى المقامة ضد المسؤولين الكرد الذين شاركوا في استفتاء الانفصال، مؤكدا ان مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سليمة من الناحية القانونية.وقال اللبان في حديث  صحفي له اليوم، ان “اللجنة النيابية التي تشكلت للنظر في مشاركة النواب الكرد باستفتاء الانفصال، وثقت بالدليل مشاركة ودعم 12 نائب كردي للاستفتاء، ورفعت تقريرا الى رئاسة البرلمان”.واضاف ان “رئاسة المجلس رفعت التقرير بدورها الى المحكمة الاتحادية للنظر فيه، بعد فترة اعيد التقرير الى المجلس، ومن ثم ذوبت القضية سياسيا ضمن ما يشبه الصفقة”.ولفت الى ان “مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قانونية، باعتبار ان الدعاوى التي رفعت ضدهم لم يصدر فيها حكم وتوقفت”.

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