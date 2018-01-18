القانونية النيابية:اجراء الانتخابات بات سياسياً وليس قانونياً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عدم تفاؤلها بالتوصل إلى حل داخل مجلس النواب بشأن إجراء الانتخابات أو تأجيلها، مؤكدة أن البرلمان وصل إلى طريق مسدود لأن الحل بات سياسيا وليس قانونيا.وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في تصريح صحفي له اليوم: إن “مشكلة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد أو تأجيلها أصبحت مشكلة مغلقة الابواب ولا يوجد منفذ لحلها”، مشيرا إلى أن “السلطة التشريعية ليس لديها أي حل لهذه المشكلة لأن الحل بات سياسيا”.وأضاف الزيدي، أن “مجلسي النواب والوزراء لا يمتلكان صلاحية التأجيل وانما المفوضية هي الجهة الوحيدة التي يحق لها التأجيل”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “مقترح اتحاد القوى بتجزئة إجراء الانتخابات اي اقامتها بمحافظات معينة واستثناء اخرى غير دستوري ولا قانوني”.وكان النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي أكد في تصريح امس الاربعاء، عدم وجود اجماع نيابي على اجراء او تاجيل الانتخابات التشريعية، مبينا انها تخضع الى المساومات السياسية لغاية الان.