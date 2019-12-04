القانونية النيابية:استحالة التصويت على قانون الانتخابات دون إنهاء 10 نقاط خلافية عليه

القانونية النيابية:استحالة التصويت على قانون الانتخابات دون إنهاء 10 نقاط خلافية عليه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة ،الاربعاء، عن 10 نقاط خلافية بشأن قانون الانتخابات النيابية، مؤكدا استحالة التصويت على القانون دون انهاء تلك الخلافات.وقال همزة في تصريح  صحفي، ان “الاجتماعات السياسية لرؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية ورئاسة مجلس النواب لم يحسموا لغاية عشر نقاط خلافية في قانون الانتخابات النيابية “.واضاف ان “ابرز النقاط الخلافية هي سن المرشح لمجلس النواب والزام الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين بعدم الترشح لمجلس النواب وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب وهو امر مخالف للدستور لغاية الان وجعل الدائرة الانتخابية بدل الواحد الى محافظة او قضاء”.واوضح ان “60 قضاءا في عموم البلاد لم تحسم قضية حدودها الادارية ما يعني عدم امكانية تحديد اعداد الناخبين فضلا عن شروط سنية لاعادة جميع النازحين الى مناطقهم لاجراء الانتخابات وكيفية اجراء الانتخابات مثل الاعتماد على الاجهزة الالكترونية او العد والفرز اليدوي وكيفية احتساب اصوات الناخبين في الخارج ومن هو المرشحين واليات تحديد الاسماء وما هو شكل الورقة الانتخابية وغيرها من النقاط الخلافية”.وتابع همزة ان “القانون الجديد لن يرا النور دون الانتهاء من تلك الخلافات وعرضه امام البرلمان بحاحجة الى اعادته الى الحكومة او انتظار الحكومة الجديدة”. 

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