القانونية النيابية:استكمال قانون الانتخابات خلال الجلسات القادمة

القانونية النيابية:استكمال قانون الانتخابات خلال الجلسات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، الخميس ، الشروع في استكمال الدوائر المتعددة الخاص بقانون الانتخابات وعرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة.وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “هناك مشاكل فنية كبيرة فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية المتعددة”، مبينا أن “اربع محافظات عراقية متنازع عليها وهي صلاح الدين وكركوك وديالى واربيل فيها مشاكل كبيرة حول توزيع الدوائر المتعددة”.وأضاف، أن “كل محافظة اصبحت دوائر متعددة على مسؤولية اللجنة القانونية”، لافتا إلى أن لجنته :ستشرع بدءاً من السبت المقبل لمناقشة الدوائر المتعددة لعرضه للتصويت داخل مجلس النواب”.

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