القانونية النيابية:اعتراضات نيابية وشعبية على قانون الانتخابات الجديد

القانونية النيابية:اعتراضات نيابية وشعبية على قانون الانتخابات الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن مصير اكمال التصويت على قانون الانتخابات وفق نظام “سانت ليغو”، وموقف البرلمان من نقطة الخلاف حول محافظة كركوك. وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي، إن ” مجلس النواب أنهى التصويت على سبع فقرات من قانون الانتخابات الجديد وفق نظام “سانت ليغو”، ومن بعدها تم إيقاف الجلسة ورفعها الى يوم السبت المقبل لاكمال التصويت عليه”. وأضاف محمد، ان “قانون الانتخابات الجديد لا زال يواجه رفضاً واسعاً من قبل القوى المستقلة والناشئة في البرلمان وخارجه”. وبشأن نقطة الخلاف حول كركوك، اكد عضو اللجنة القانونية، ان “الخلاف بين العرب والأحزاب الكردية والتركمانية يكمن في المادة 35 التي تتعلق بتدقيق سجل الناخبين في المحافظة وسيتم تلافيها من خلال المباحثات”. وأشار محمد، الى ان ” رأي اغلبية القوى السياسية في حال إعادة تدقيق سجل الناخبين يضمن جميع انحاء العراق وليس محافظة كركوك فحسب”.

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