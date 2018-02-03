القانونية النيابية:الإبقاء على الشهادة الجامعية الصوت الأعلى في البرلمان

القانونية النيابية:الإبقاء على الشهادة الجامعية الصوت الأعلى في البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن تسلمها طلبا من رئاسة مجلس النواب بشأن تعديل فقرة الشهادة الدراسية في قانون الانتخابات من الجامعية إلى الاعدادية، مشيرة إلى أن الجو العام داخل البرلمان ضد التعديل.وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “25 نائبا تقدموا بطلب إلى رئاسة مجلس النواب بشأن تعديل الفقرة المتعلقة بتعديل فقرة الشهادة الدراسية في قانون الانتخابات من الجامعية إلى الاعدادية”، مبينا أن “الرئاسة احالت الطلب إلى اللجنة القانونية”.وأضاف الزيدي، أن “اللجنة أكدت أن التعديل بحاجة إلى تصويت مجلس النواب وبالتالي القضية ماتزال تحت قبة البرلمان”، مؤكدا أن “الجو العام ضد التعديل ومع الابقاء على الشهادة الجامعية”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت في وقت سابق عن رد ستة دعاوى طعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بينها شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادله.

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