القانونية النيابية:الارهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات غير مشمولين بقانون العفو العام

القانونية النيابية:الارهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات غير مشمولين بقانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، حقيقة شمول الإرهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بقانون العفو العام، المؤمل تشريعه خلال المرحلة المقبلة.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث صحفي، إنه “لا صحة لشمول الإرهابيين والفاسدين والمدانين بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بقانون العفو العام، المؤمل تشريعه خلال المرحلة المقبلة، فلا يمكن القبول بتشريع هكذا قانون يسمح باطلاق سراح مثل هكذا مدانين”.وبين الحمامي، ان “مسودة قانون العفو العام، مازالت لدى الحكومة العراقية وهي تعمل على اعدادها من قبل فريق قانوني وفني، وهذا الفريق لن يسمح بوجود أي ثغرات ينفذ منها الإرهابيون والفاسدون والمدانون بجرائم الاغتصاب وتجارة المخدرات بالقانون، ونحن في مجلس النواب سنعمل على دراسة القانون فور وصلوه للمجلس وبالتأكيد لن نسمح بتمرير أي فقرة تسمح بذلك مهما كانت الحجج والعناوين”.

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