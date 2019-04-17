القانونية النيابية:الانتخابات المحلية ستؤجل إلى العام المقبل

القانونية النيابية:الانتخابات المحلية ستؤجل إلى العام المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، عن ثلاثة معرقلات تمنع إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في يوم التاسع من تشرين الثاني المقبل.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح  صحفي، إن “مشروع قانون مفوضية الانتخابات غير جاهز لعرضه للتصويت داخل مجلس النواب كونه يضم عددا من النقاط الخلافية والتي بحاجة إلى تغييرها وتعديلها”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن فيما بينها على موعد محدد لإجراء الانتخابات المحلية، فضلا عن عدم جاهزية المفوضية إجراء الانتخابات خلال العام الحالي”.وأضاف أن “محافظة كركوك وأزمة إجراء الانتخابات فيها تعد ابرز المعوقات التي تمنع إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد بيوم التاسع من تشرين الثاني المقبل، لانشطار المكون الكردي على قسمين الاول مؤيد لإجراء الانتخابات بشكل موحد والأخر يطالب بإجراء الاستفتاء قبل الانتخابات”، مبينا أن “الانتخابات المحلية سيتم تأجيلها إلى العام المقبل في ظل تلك المعوقات السياسية”.وكان مجلس محافظة بغداد قد دعا, اليوم الثلاثاء, المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإسراع بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية, رافضا اي تأجيل او تأخير بعد تحديد الموعد. 

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