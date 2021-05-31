القانونية النيابية:الانتخابات ستجري في موعدها رغم عدم توفر أرضيتها

القانونية النيابية:الانتخابات ستجري في موعدها رغم عدم توفر أرضيتها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، الاثنين، ان الانتخابات ستجري بوقتها بالرغم من عدم وجود الارضية اللازمة لها.وقالت محمود في بيان، انه “لا أحد يستطيع معرفة كيف ستكون الانتخابات المقبلة، لان النظام الانتخابي جديد، نراه يؤدي إلى فوز مرشحين مستقلين وصعودهم الى البرلمان واجراء تغييرات في الحكم، ولكن في الحقيقة الاحزاب استغلت هذا القانون لا ستخدامه لخدمة الاحزاب الكبيرة”، مبينة أن “الانتخابات بحد ذاتها ليست هدفا وانما اجراء انتخابات حرة نزيهة هو الهدف الاساسي”.واضافت ان “إجراء انتخابات مبكرة هو من اجل ان تكون هناك انتخابات مختلفة عن انتخابات العام 2018 والتي حدث فيها تزوير كبير”، مشيرة إلى أنه “لا توجد الى الان اي مؤشرات تدل على اجراء انتخابات حرة ونزيهة او بدون تزوير”.واشارت محمود الى ان “قانون الانتخابات يحتوي على ثغرات كثيرة لذلك تم تقديم مشروع قانون في وقتها لتغييره ولكن القانون الحالي تم تمريره بالاغلبية”، مبينة أن “الانتخابات ستجري في وقتها المحدد لان جميع الكتل السياسية والاحزاب وان كانوا لا يريدون الانتخابات في هذا الوقت، لكنهم يصرحون بضرورة اجرائها في تشرين الاول من العام الحالي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *