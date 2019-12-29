القانونية النيابية:البرلمان لم يصوت على جدول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد

القانونية النيابية:البرلمان لم يصوت على جدول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير بهار محمود، اليوم الاحد، بأن التصويت على قانون الانتخابات دون اضافة الجدول الخاص بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية لا يجوز، مبينة انها تطعن بهذا الاجراء.وقالت محمود في بيان : ان “الجدول الخاص بتحديد وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية من المفروض ان يكمل قبل التصويت على قانون الانتخابات، لكي يكون جزءاً من القانون وملزم بتطبيقه”.واضافت انه “في الوقت الحالي تم التصويت على مجمل القانون دون التصويت على الجدول برغم من تكليف اللجنة القانونية بتنظيمه وهذا لا يجوز”، منوهة الى انه “وإن صادق البرلمان على هذا الجدول، فانه لن يكون جزءاً من قانون الانتخابات وقد يجعله عرضه للتلاعب في عدد المقاعد بين الاقضية”.

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