القانونية النيابية:البرلمان يستمتع بعطلته بعد تمرير موازنة 2024 بطريقة “السلق”

القانونية النيابية:البرلمان يستمتع بعطلته بعد تمرير موازنة 2024 بطريقة “السلق”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، ان مجلس النواب سيباشر بعطلته التشريعية لمدة شهرين حال التصويت على جداول الموازنة، مشيرا الى ان جلسة انتخاب رئيس البرلمان لن تفرض على المجلس عقد جلسة طارئة خلال عطلته التشريعية  .وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث صحفي ، انه “من المتوقع التصويت على جداول موازنة 2024 خلال جلسة اليوم وبالتالي فان المجلس يستمتع بعطلته التشريعية لمدة شهرين بعد ان أجلها بسبب وصول جداول الموازنة للمجلس “.واضاف ان “جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب سترحل الى الفصل التشريعي المقبل بسبب تمتع البرلمان بعطلته التشريعية ولا يمكن لرئاسة المجلس عقد جلسة طارئة للمجلس لانتخاب رئيس البرلمان خلال العطلة، الا في الحالات التي اشير لها في النظام الداخلي لمجلس النواب”.يذكر ان مجلس النواب سيعقد اليوم ، الاثنين ، جلسة التصويت على جداول قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) المعدلة ومرفقاته جداول ( أ ،ب، ج ، هاء، و) .

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