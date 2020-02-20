القانونية النيابية:التعديلات الدستورية لا تلبي الطموح

القانونية النيابية:التعديلات الدستورية لا تلبي الطموح
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن التعديلات المقرر إجراؤها على الدستور لا تلبي الطموح، داعية لجنة التعديلات الدستورية إلى تقديم نتائج عملها للبرلمان.وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في حديث صحفي، إن “لجنة التعديلات الدستورية شُكلت في البرلمان بناءً على نص دستوري وفقاً للمادة 142 ومدة عملها أربعة أشهر”، مؤكداً أن “تشكيلها قانوني ودستوري”.وبيّن أن “لجنة التعديلات ستعرض نتائج عملها على البرلمان  من أجل التصويت عليها بالأغلبية المطلقة وتحديد موعد للاستفتاء”، لافتاً إلى أن “التعديلات يفترض أن تكون واسعة وجذرية لكون الدستور العراقي كُتب في ظروف خاصة، وأن التعديلات المطروحة الآن لا تلبي الطموح”.وشدّد على “أهمية إجراء تعديلات جوهرية تلبي طموحات الشعب العراقي وتتماشى مع الواقع السياسي والإداري للبلد، لمعالجة بعض الثغرات والإخفاقات والنواقص الموجودة ببعض النصوص الدستورية”.ودعا العقابي، لجنة تعديل الدستور الى “عرض نتائجها على البرلمان لغرض التصويت باغلبية الأعضاء ومن ثم تحديد موعد للاستفتاء”.وأعلنت لجنة التعديلات الدستورية النيابية المؤقتة، عن إنجاز 116 مادة من الدستور، كاشفة عن أبرز المواد الخلافية التي تمّ تأجيلها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ردت دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *