القانونية النيابية:التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تصل إلى لجنتنا

القانونية النيابية:التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تصل إلى لجنتنا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، اليوم الاحد، إن التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تصل الى اللجنة القانونية بشكل رسمي من الحكومة.وقال العقابي في تصريح صحفي له اليوم، ان” التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تصل الى اللجنة القانونية بشكل رسمي من الحكومة وانما قدمت بصيغة مقترحات من المفوضية لكي يتبناها مجلس النواب”، مبينا ان “اللجنة القانونية بحثت كل الخيارات ونأمل الوصول الى الخيارات الجيدة”.وأشار الى ان “هناك اتفاق بين اغلب الكتل السياسية على تخفيض عدد المقاعد الى 40 ـ 50 %”، مبينا ان “تخفيض مقاعد اعضاء مجالس المحافظات، سيكون لكل مليون 10 مقاعد ومازاد عن 10 مقاعد سيكون لكل 200 مواطن مقعد إضافي”.وأضاف ان “قانون سانت ليغو موضع جدل في اللجنة القانونية واقترحنا ترحيله الى الجلسة العامة ونامل تجاوزه”، لافتا الى ان “تأجيل الانتخابات امر قائم ومجلس النواب ليس له راي في ذلك ونحن ضد تأجيله ولكن الامر متعلق بقرار من الحكومة”.

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