القانونية النيابية:الحكومة وراء تأخر تشريع قانون النفط والغاز

القانونية النيابية:الحكومة وراء تأخر تشريع قانون النفط والغاز
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الخميس (18 شباط 2021)، عن استمرار الخلاف حول مشروع قانون النفط والغاز والذي تم سحبه من قبل الحكومة، في الدورة السابقة.وقال همزة في حديث صحفي، إن “الكثير من القوانين المهمة، رحلت من الدورات السابقة كانت محل خلاف وما يزال الخلاف حولها مستمر، والأمثلة كثيرة عن ذلك منها قانون النفط والغاز وكذلك المحكمة الاتحادية”.وأضاف، أن “مشروع قانون النفط تم سحبه في الدورة السابقة من قبل الحكومة ولم يتم إعادة إرساله إلى مجلس النواب، حتى الآن”، مؤكدا أن “تأخر تشريع القانون سببه الحكومة وليس البرلمان”.وبين أن “مجلس النواب في الدورة الحالية ارسل العديد من المخاطبات إلى الحكومة من أجل إعادة المشروع إلى البرلمان، من أجل مناقشته وتشريعه، إلا أن الاجابات لم تصل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *