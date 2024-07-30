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القانونية النيابية:الخلافات السياسية أثرت على أداء البرلمان.
نائب:وزارة الخارجية فاشلة تجاه حماية العراق
رئيس البرلمان بالإنابة يصل طهران لتجديد البيعة لرئيسه الجديد بزشكيان
حزب الدعوة:عقيدتنا شيعية صفوية وتعديل قانون الأحوال الشخصية ملزم التنفيذ
عرب كركوك يطالبون بتأجيل تشكيل حكومة المحافظة بعد إجراء انتخابات الإقليم
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نائب:التحقيقات ما زالت مستمرة في تهريب النفط من شركة نفط الشمال
أكثر من (300) مليون دولار استيراد العراق من اللحوم البرازيلية خلال العام الماضي
وزارة الكهرباء تتعاقد مع شركة سيمنز “لوضع خارطة” لتطوير قطاع النقل الكهربائي
مجلس الوزراء يقرر توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بشأن الكهرباء
اليوم..أسعار صرف الدولار=150000 ديناراً
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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العصائب:زواج القاصرات فتوى خمينية واجبة التنفيذ وسنزوج بناتنا “الزينبيات”من ذوي الأعمار 9 سنوات
مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين
الاستثمار النيابية:الاستثمار في العراق سرقة للمال العام بغطاء حكومة السوداني
حكومة السوداني تمنح (1.495) مليار ديناراً لدكاكين الأحزاب البالغة (299) دكاناً بمعدل (5) مليار لكل منها
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- اذاعة INN