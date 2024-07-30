القانونية النيابية:الخلافات السياسية أثرت على أداء البرلمان.

القانونية النيابية:الخلافات السياسية أثرت على أداء البرلمان.
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ، اليوم الثلاثاء ، ان الخلافات السياسية أثرت وبشكل سلبي ومباشر على أداء البرلمان. وقال محمد في حديث  صحفي ، إن ” الخلافات السياسية انعكست سلبا على أداء المجلس من الناحية الرقابية وكذلك تشريع القوانين “. وأضاف أن ” هناك خللا كبيرا في أداء الرقابة على الحكومة”، معربا عن “أمله بأن يكون الفصل التشريعي الحالي في الرقابة على أداء الحكومة”.ولفت الى ان “التجاذبات السياسية منعت مجلس النواب من أداء واجبه وأدت إلى التلكؤ في إقرار القوانين المهمة”. 

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