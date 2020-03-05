القانونية النيابية:الخلافات ما زالت قائمة حول قانون الانتخابات

القانونية النيابية:الخلافات ما زالت قائمة حول قانون الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الخميس، ان ملف الدوائر الانتخابية مازال مثار جدل بين اطراف مؤيدة ومعارضة في الوقت ذاته، لافتا الى ان قانون الانتخابات حسم امره ولم يبق غير الاتفاق على بعض الاليات وموعد إجراءاتها إضافة للدوائر الانتخابية.وقال العقابي في تصريح  صحفي، ان “ملف الدوائر الانتخابية مازال مثار جدل بين مختلف الأطراف السياسية خاصة ان هناك تداخل في بعض المناطق والاقضية وهو مايتطلب بيانات واحصاءات دقيقة لحسم هذا الموضوع”.وأضاف ان “الكتل السياسية من المؤمل ان تحسم الجدل بشأن الموضوع خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الامر قد تحدث به مشاكل أخرى في المستقبل القريب عند تطبيقه على ارض الواقع خاصة انه لاتوجد بيانات دقيقة لبعض المناطق مابين في الإقليم وخارجه”.وبين ان “قانون الانتخابات حسم لكن المشكلة الأبرز تتعلق بالدوائر الانتخابية، حيث ان الكثير من الكتل تقف الى جانب الدائرة الواحدة على الرغم من التصويت داخل البرلمان على الدوائر المتعددة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *