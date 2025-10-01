القانونية النيابية:الرئاسة البرلمانية فاشلة وفاسدة

 بغداد/ شبكة اأخبار العراق- أعرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، عن إحباطه من استمرار تعطيل القوانين المهمة داخل البرلمان، محملاً رئاسة المجلس المسؤولية عن ذلك.وقال الخفاجي في تصريح  صحفي، إن “هناك العديد من القوانين التي تمس حياة المواطنين ما زالت مجمّدة داخل أروقة البرلمان بسبب غياب عدد كبير من النواب وعدم اكتمال النصاب”، مضيفًا أن “تعطيل هذه القوانين انعكس سلبًا على الواقع الخدمي والاقتصادي للبلاد”.وأوضح أن “رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم إدراج مشاريع القوانين ضمن جدول الأعمال بشكل جاد ومنتظم، ما أدى إلى تراكم التشريعات المؤجلة”.يشار إلى أن البرلمان الحالي يواجه انتقادات واسعة بسبب ضعف أدائه وتعثر جلساته، ما أسهم في تعطيل تشريع قوانين أساسية لإدارة الدولة.

