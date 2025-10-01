القانونية النيابية:الرئاسة البرلمانية فاشلة وفاسدة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
حماس تدرس خطة ترامب للسلام في غزة وموافقتها تعلن بعد أربعة أيام
فانس:الحكومة في طريقها للإغلاق بعد فشل الاجتماع مع الديمقراطيين
فانس:بلادي تدرس طلباً أوكرانياً للحصول على صواريخ “توماهوك”
مصر تحذر من استمرار الإبادة الجماعية وتغييب حق الدولة الفلسطينية
ترامب:محادثات إنهاء حرب غزة كانت “ملهمة ومثمرة للغاية”
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:السوداني جزء من منظومة الفساد
حزب كردي:وصل تهريب النفط من الإقليم الى 300 ألف برميل نفط يومياً
مصدر:تركيا تفرض شروط قاسية على العراق في تجديد الإتفاق النفطي مستغلة ضعفه جراء حكم الخونة والسراق
اليوم..أسعار صرف الدولار=142500 ديناراً
مصدر برلماني:شحة المياه تسببت بنفوق الأسماك وانعدام الأمن الغذائي
-
- رياضية
- تحقيقات
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الإطار:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية
مصدر:تركيا تفرض شروط قاسية على العراق في تجديد الإتفاق النفطي مستغلة ضعفه جراء حكم الخونة والسراق
خبير اقتصادي: السوداني اغرق العراق بالدين الداخلي الذي وصل إلى أكثر من (97) تريليون ديناراً
الأعرجي “يتعهد” بعدم السماح للطائرات الإسرائيلية باستهداف حبيبته إيران!!
نائب:المشهداني منع استجواب المسؤولين الفاسدين في مقدمتهم السوداني
-
- اذاعة INN