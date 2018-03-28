القانونية النيابية:السفير الأمريكي ” كذاب”

القانونية النيابية:السفير الأمريكي ” كذاب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت اللجنة القانونية النيابية, الأربعاء, تصريحات السفير الأميركي دوغلاس سيليمان بشأن طلب المفوضية مساعدة واشنطن في إجراء الانتخابات، مشيرة إلى مفوضية الانتخابات أبلغت اللجنة بعدم حاجتها لأي خبرة أو اشراف أميركي أو دولي على الانتخابات.وقال عضو اللجنة والقيادي في حزب الدعوة كامل الزيدي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “مفوضية الانتخابات أبلغتنا بعدم طلبها او حاجتها للخبرات او المساعدات الأجنبية في الانتخابات النيابية المقبلة”، متهما السفير الاميريكي دوغلاس سيليمان بـ”الكذب والتضليل من اجل إظهار قوة بلاده وسيطرتها على السياسية العراقية”.وأضاف الزيدي، أن “المفوضية تمتلك خبرات عالية ومتراكمة منذ 12 عاما، ولديها الإمكانات الكافية لانجاز العملية الانتخابية، سيما مع إرسال خبراء إلى خارج العراق من اجل تشغيل الأجهزة الالكترونية والتي ستدخل الخدمة في الانتخابات المقبلة”.وكان السفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان أعلن، أمس الثلاثاء، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت دعم الولايات المتحدة الأميركية في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في ايار المقبل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من “تدخلات أميركية” محتملة في الانتخابات. 

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