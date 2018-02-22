القانونية النيابية:العراق ليس بحاجة لقوات الناتو

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، الخميس، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمكنه اختراق الدستور واحضار قوات حلف شمال الاطلسي “الناتو” للعراق، لافتاً الى ان العبادي لايمكنه التفرد باتخاذ مثل هذه القرارات دون موافقة مجلس النواب.وقال السعدون في تصريح صحفي له اليوم، ان “العراق ملتزم باتفاقيات دولية مع الولايات المتحدة بشأن التعاون الامني والاستخباري من اجل القضاء على الارهاب”، لافتاً الى ان “ذلك التعاون يجب ان لا يشمل احضار قوات اجنبية للعراق تحت اي مسمى دون موافقة البرلمان”.واضاف ان “العراق ليس بحاجة لحلف الناتو، حيث لم يستعن العراق بالحلف المذكور خلال حربه على داعش”، مؤكداً ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي لايمكنه خرق الدستور واحضار حلف الناتو للعراق”.وبين السعدون، أن “قرارات رئيس الوزراء وخاصة المتعلقة بسيادة العراق، يجب ان تخضع لرقابة وتصويت البرلمان”، مشدداً على ضرورة “التعاون الاستخباري والامني بين جميع الدول لغرض القضاء على الارهاب”.