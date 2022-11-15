القانونية النيابية:القوانين التي تمس حياة المواطن لاتحتاج إلى توافق سياسي

القانونية النيابية:القوانين التي تمس حياة المواطن لاتحتاج إلى توافق سياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي، على رأس القوانين التي تنتظر التشريع، خاصة وأنه بعيد عن الجانب السياسي. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حديث صحفي، إن “الكثير من القوانين تنتظر التشريع خلال هذه الدورة وحسب الاولويات، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي الذي يعد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن الواجبة التشريع”. وأشار الحمامي إلى أن “القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن هي الأهم، بضمنها التعديلات على قانون التقاعد وقانون الضمان الاجتماعي وهذه لا تحتاج إلى توافق سياسي عكس قانون النفط والغاز”. وأوضح، أن “العديد من القوانين ذات القراءة الاولى لم تأخذ طريقها إلى القراءة الثانية، بسبب حاجة المسودات إلى مراجعة أكثر من لجنة”، مبيناً أن “البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء نص على تشريع قوانين مهمة في فترة بين ثلاثة إلى ستة أشهر ولا بد من ارسالها من قبل الحكومة لمساسها المباشر بتطبيق البرنامج الحكومي وبالمرحلة الحرجة في عمر الحكومة”. 

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