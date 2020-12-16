القانونية النيابية:القوى المتنفذة ترفض تعديل قانون الانتخابات

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تحالف الفتح:توجه نيابي لإقالة عدداً من وزراء حكومة الكاظمي
الحكومة المصرية تناقش ملف التعاون مع العراق
وزارة الهجرة تطالب المجتمع الدولي “مساعدة” العراق مالياً
نائب:نواب منعوا الكاظمي من إرسال 960 مليار دينار إلى الإقليم خلافا لقانون تمويل العجز المالي
العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات
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لا زالت مهازل القضاء العراقي تثير السخرية بعد الاستغراب والدهشة
حكومتي بغداد و أربيل ترضعان الثدي الواحد من الصدر القامع للحراك الشعبي
من الذي يقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية ؟؟؟
حريتنا المسلوبة وواقعنا المرير
بعد اصطياد سمكة الفساد سهى خليل .. الشعب ينتظر رفع الحصانة عن الحوت مثنى السامرائي ..
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- اقتصادية
الحكومة المصرية تناقش ملف التعاون مع العراق
نائب:نواب منعوا الكاظمي من إرسال 960 مليار دينار إلى الإقليم خلافا لقانون تمويل العجز المالي
العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات
حزب طالباني:المفاوضات ما زالت مستمرة بين الوفد الكردي وممثلي الحكومة الاتحادية
المالية النيابية:تاخير موازنة 2021 بسبب رفض حكومة مسرور تسليم النفط إلى شركة “سومو”
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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- متابعات خاصة
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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