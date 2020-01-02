القانونية النيابية:المحكمة الاتحادية لاتنظر بالطعن في قانون الانتخابات الجديد

القانونية النيابية:المحكمة الاتحادية لاتنظر بالطعن في قانون الانتخابات الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي , الخميس , ان المحكمة الاتحادية تنظر بالطعون التي عليها خلاف دستوري ولاتنظر بطعون الخلافات السياسية او الفنية للقوانين, مبينا ان الطعون التي قدمت بشان قانون الانتخابات فنية.وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “إقرار قانون انتخابات مجلس النواب المقبل لم يكن مرضيا لاغلب القوى الكردية خاصة باعتبار القضاء دائرة واحدة وذلك لجأت بعض القوى الكردية الى تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية”.وأضاف ان “الطعون التي قدمت للمحكمة الاتحادية هي طعون تتعلق بآلية النظام الانتخابي وهذه الالية تتعلق بالجانب الفني والإداري” , موضحا ان “المحكمة الاتحادية تنظر بالطعون التي عليها خلاف دستوري ولا علاقة لها بالجانب الفني واعتقد ان هذه الطعون سترد من قبل المحكمة الاتحادية”.وكان النائب عن التحالف الكردستاني هوشيار عبد الله قال في تصريحات سابقة، إن قانون الانتخابات مرر دون علم الاكراد، معتبرا ان القانون سيكرس هيمنة الأحزاب الكبيرة على مقاعد البرلمان المقبل .

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