القانونية النيابية:النواب المتغيبين يستحقون التصويت على إقالتهم وفق القانون

القانونية النيابية:النواب المتغيبين يستحقون التصويت على إقالتهم وفق القانون
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد الخفاجي، اليوم الأحد، إقالة النواب المتغيبين عن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم وفقاً للقانون والنظام الداخلي.وقال الخفاجي في بيان ، إن “عدد النواب الذي حضروا لقاعة الجلسة لم يتجاوز 145 نائباً وبالتالي لم يتحقق النصاب القانوني وبسبب ذلك رفعت الجلسة”.وأضاف أن ” النواب المتغيبين يستحقون التصويت على إقالتهم وفق القانون والنظام الداخلي، وسنعمل على ذلك”.وطالب الخفاجي رئاسة البرلمان الاستجابة للاستحقاق الدستوري الذي يقضي بإقالة النواب غير الملتزمين بأداء دورهم التشريعي والرقابي.

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