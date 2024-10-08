القانونية النيابية:انتخاب رئيس البرلمان محكوم بالتوافقات السياسية

القانونية النيابية:انتخاب رئيس البرلمان محكوم بالتوافقات السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية، محمد عنوز، اليوم الثلاثاء ، وضع آلية جديدة لانتخاب رئيس البرلمان مرتبطة بتعديل النظام الداخلي للمجلس .وقال عنوز في حديث صحفي، ان “قضية انتخاب رئيس البرلمان محكوم بالتوافقات السياسية، الا ان هذه التوافقات لم تتحقق لحد الان”.واضاف، ان “حل الازمة مرهون، اما ببقاء المرشحين السابقين والتصويت على احدهما، او ان يتوجه البرلمان الى تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس”.ويعقد رؤوساء الكتل السياسية اجتماعا قريبا لتحديد آلية انتخاب رئيس مجلس النواب.

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