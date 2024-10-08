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تحالف الفتح:تنفيذاً للأمر الإيراني على الحكومة إيقاف التسهيلات التي تمنح للأردن
الإطار:إسرائيل العدو اللدود للعراق ويجب ردعها
المحكمة الاتحادية ترد دعوى البرلمان بشأن إخراج قوات التحالف الدولي من العراق لعدم الاختصاص
مصدر قضائي:اخلاء رئيس هيئة النزاهة بكفالة بعد مثوله أمام المحكمة
القانونية النيابية:انتخاب رئيس البرلمان محكوم بالتوافقات السياسية
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اليوم..أسعار صرف الدولار=154500ديناراً
مستشار حكومي:إطلاق (99 )مليار دينار لتشجيع نازحي سنجار بالعودة إلى مناطقهم
النزاهة النيابية:قانون استرداد سرقات المال العام أصبح جاهزاً للتصويت
البرلمان الولائي يناقش بيع النفط للأردن بالسعر العالمي مقابل استمرار سرقته من قبل إيران وميليشياتها
مصفاة كربلاء التي انجز بنائها في 2023 خارج الخدمة حاليا !!
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المنتخب العراقي يواصل تدريباته لمواجهة نظيره الفسطيني والكوري الجنوبي
الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد جاهزية المنتخب لملاقاة نظيره الفلسطيني
كاساس:اللاعب (أمين الحموي)سيلتحق بالمنتخب العراقي
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن استعداد المنتخب الوطني في مواجهة نظرائه في التصفيات الآسيوية
خسائر لفرق ريال وميونخ واتليتكو في الدوري الأوروبي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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الإطار الإيراني:خزينة العراق تحت خدمة “محور المقاومة ورمزها حزب الله اللبناني”!
السوداني:يوجه مؤسسات الدولة باستمرار دعم حزب الله اللبناني وحركة حماس
خبير اقتصادي:(34) تريليون ديناراً خسائر العراق بسبب العطل التي تجاوزت (140) يوماً في السنة
حكومة السوداني:رغم العجز المالي ومديونية العراق التي تجاوزت (90) مليار دولار لكننا سنعمر الجنوب اللبناني ونستمر في دعم حزب الله اللباني
امريكا “صديقة”العراق تقف ضده وتنضم للكويت بغلق منفذه البحري الوحيد وانتهاك سيادته
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- اذاعة INN