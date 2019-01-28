القانونية النيابية:انقسام نيابي حول مصير مفوضية الانتخابات

القانونية النيابية:انقسام نيابي حول مصير مفوضية الانتخابات
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاثنين، وجود انقسام داخل مجلس النواب بشأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن اداء وسلوك المفوضية اصبح محط جدل.وقال العقابي في تصريح صحفي له اليوم، إن “اداء وسلوك مفوضية الانتخابات اصبح محط جدل داخل مجلس النواب بين مؤيد لدور المفوضية وبين معارض”، مبينا أن “العملية السياسية الحالية شابها شرخ واضح ونحتاج الى معالجة هذا الشرخ”.وأضاف أن “عملية استبدال مفوضية الانتخابات امر عائد إلى مجلس النواب من اجل تصحيح الأخطاء التي حدثت في انتخابات مجلس النواب ٢٠١٨”.وتابع العقابي، أن “البعض مع تغيير مفوضية الانتخابات الحالية والبعض الآخر متمسك بها”، مشيرا إلى أن “الأمر يعود إلى مجلس النواب هل سيمضي في تغيير مفوضية الانتخابات ام الإبقاء عليها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *