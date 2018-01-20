القانونية النيابية:تأثيرات إقليمية وأميركية بشأن تأجيل الانتخابات
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، بوجود تأثيرات إقليمية وأميركية على قرارات البرلمان والحكومة بشأن قضية الانتخابات، مشيرة إلى أن واشنطن تدعم إجراء الانتخابات بالعلن لكن لا أحد يعلم موقفها بالخفاء.وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح صحفي لها اليوم: إنه “الدول الإقليمية لها تأثير واضح على قرارات مجلس النواب والحكومة الاتحادية فيما يخص قضية الانتخابات”، مشيرا إلى أن “الجانب الأميركي له تأثيرات على بعض الكتل بهذا الصدد”، دون توضيح طبيعة هذه التأثيرات.وأضافت الهلالي، أن “الولايات المتحدة الأميركية تدعم إجراء الانتخابات في العلن لكن نجهل موقفها في الخفاء”، مؤكدة أن “الصورة في مجلس النواب غير واضحة لغاية الان بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه”.