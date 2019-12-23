القانونية النيابية:تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الجديد بسبب غياب الكرد

القانونية النيابية:تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الجديد بسبب غياب الكرد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة , الاثنين , تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون مجلس النواب إلى يوم غد الثلاثاء، عازيا الى ذلك صعوبة مجيء النواب الكرد إلى بغداد بسبب حجوزات الطيران.وقال همزة في تصريح صحفي , ان ” نواب التحالف الكردستاني لن يستطيعوا الوصول الى بغداد بسبب حجوزات الطيران لحضور جلسة التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب”، مؤكدا “عدم إمكانية طرح القانون للتصويت دون حضورنا”.وأضاف ان “رئاسة المجلس حددت جلسة التصويت في الساعة الخامسة من عصر اليوم وكان عليها اعلامنا على الأقل قبل 24 ساعة ” , مرجحا ” تأجيل الجلسة الى يوم غد الثلاثاء”.

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