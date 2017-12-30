القانونية النيابية:تثبيت نسبة 12% للإقليم في موازنة 2018
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عدم الرجوع إلى نسبة الـ17% للإقليم في موازنة 2018، مشيرة الى وجود توجه برلماني على تثبيت نسبة 12% في الموازنة.وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في حديث صحفي له اليوم، إن “مجلس النواب بانتظار رجوع الموازنة من الحكومة بعد إكمال اللجنة المالية مقترحات الأعضاء وإرجاعها للحكومة لغرض تعديلها”.وأضاف انه “من خلال أراء الأعضاء واللجنة المالية هناك تأييد وتوجه نيابي كبير بتمرير الموازنة بنسبة 12% للإقليم وتثبيتها للسنوات المقبلة او تقليلها اذا أشارت البيانات لوزارة التخطيط حسب النسب السكانية”.واضح ان “الكتل السياسية مجمعة على عدم العودة لنسبة 17% لكردستان”، مشيرا الى ان “نسبة الـ17 في حينها وضعت بالتوافق السياسي على انها لسنة واحدة الا ان المفاوضات والتوافيق أبقت عليها يلة السنوات الماضية”.