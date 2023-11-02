القانونية النيابية:ترحيل القوانين المهمة إلى السنة الثالثة من عمر البرلمان

القانونية النيابية:ترحيل القوانين المهمة إلى السنة الثالثة من عمر البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، مصير قانون العفو العام، فيما رجح ترحيل عدد من القوانين المهمة.وقال المالكي في حديث  صحفي، أن “عدد من القوانين المهمة سترحل إلى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة من ضمنها قانون العفو العام “.وأضاف أن “مناقشة قانون العفو العام ستكون بعد انتخابات مجالس المحافظات”، مشيرا إلى أن “الفترة المتبقية لدخول البرلمان عطلته التشريعية غير كافية لتشريع القوانين المهمة “.ولفت المالكي الى، أن ” الكثير من القوانين سيتم ترحيلها إلى الفصل التشريعي المقبل املين أن يكون هنالك اتفاق سياسي على تمريرها “.وفي وقت سابق، اكد النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي ،ان “قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء واطروحات يتكلم به نواب المكون السني حصرا “.

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