القانونية النيابية:ترحيل عشرات القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة

القانونية النيابية:ترحيل عشرات القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية ،الاربعاء، أن الخلافات السياسية سترحّل أكثر من عشرين قانونا جاهزا للتصويت الى الدورة المقبلة.وقال عضو اللجنة صادق صالح في حديث صحفي له اليوم: إن “اللجنة القانونية أكملت الصياغة النهائية لأكثر من عشرين قانونا أحيل إليها من اللجان الأخرى بعد إتمام القراءتين الأولى والثانية ومناقشتها”.وأضاف أن “القوانين جاهزة لعرضها للتصويت بجلسة خاصة مكتملة النصاب”، مشيرا الى ان “اختلاف الكتل على فقرة او فقرتين بكل قانون سيحول دون تمرير تلك القوانين وترحيلها للدورة النيابية المقبلة”.وكان مجلس النواب أرجأ ، الأسبوع الماضي، جلسته المقررة للتصويت على أكثر من 20 قانون مدرج على جدول الإعمال لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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