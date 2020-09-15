القانونية النيابية:ترشيح المسؤولين الكبار للانتخابات “تحت المناقشة”

القانونية النيابية:ترشيح المسؤولين الكبار للانتخابات “تحت المناقشة”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، الثلاثاء (15 أيلول 2020)، مصير فقرة قانونية كانت ستمنع المسؤولين في المناصب العليا من الترشح في الانتخابات النيابية.وقال العقابي في حديث صحفي، أن “فقرة قانونية بقانون الانتخابات تقضي بمنع عدد من الشرائح التنفيذية في السلطة من الترشيح للانتخابات، وقد عرضت على مجلس النواب، لكنها سقطت في التصويت”، مبيناً أن “المنع لا وجود له بالمعنى القديم، والموضوع الآن محل نقاش”.وأعلنت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، قبل استقالتها، مجموعة من النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد التي سلمته لمجلس النواب الذي صوت على معظم مضامينه التي كانت تمثل مطالب لساحات التظاهر.وبحسب المتحدث باسم الحكومة السابقة، فإن أبرز النقاط في قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء، ان يكون المتقدم للترشيح للانتخابات قد اتم الـ 25 من عمره عند الترشيح، ولا يحق لمن يشغل المناصب الاتية الترشيح للانتخابات: رئيس الجمهورية ونوابه، رئيس الوزراء ونوابه، الوزراء ووكلاء الوزارات، رؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم، رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ونوابهم، المستشارون، المحافظون ونوابهم، رؤساء واعضاء مجالس المحافظات، ذوي الدرجات الخاصة، المدراء العامون.

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