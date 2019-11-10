القانونية النيابية:تعديل قانون الانتخابات سيشمل فقط تخفيض سن المشاركة !!

القانونية النيابية:تعديل قانون الانتخابات سيشمل فقط تخفيض سن المشاركة !!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة القانونية النيابية، الاحد، عن ابرز التعديلات الجديدة التي ستجري على قانون الانتخابات.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح  صحفي، ان “مجلس النواب سيشرع بتعديل قانون الانتخابات ووضع قانون جديد يحفظ حق جميع الناخبين”، لافتا الى ان “ابرز التعديلات ستتضمن تخفيض سن المشاركة في الانتخابات الى ٢٥ عاما مما يتيح الفرصة للشباب بالمشاركة في العمل النيابي”.واضاف ان “قانون الانتخابات سيعد خلال الايام المقبلة وسيتم طرحه للمناقشة والتصويت داخل مجلس النواب”، مبينا ان “اعادة النظر بقانون الانتخابات امر مهم لتحقيق الاستقرار السياسي ومعالجة الهفوات السابقة”.وأنهى مجلس النواب، امس السبت،  قراءة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

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