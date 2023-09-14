القانونية النيابية:تعديل كبير سيطال قانون العفو العام

القانونية النيابية:تعديل كبير سيطال قانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس ، عن وجود  تعديل كبير سيطال قانون العفو العام،  فيما أكد أن القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان ثلاثة أسطر فقط لا يحتوي على تفاصيل. وقال المالكي في حديث صحفي، أن “قانون العفو الذي أرسلته الحكومة يستثني الارهابيين والفاسدين وسيخضع للنقاش والدراسة المستفيضة” . وأضاف أن “قانون العفو العام الذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب لا يتعدى 3 أسطر ولا يمكن تمريره بصيغته الحالية”، لافتا الى أن”تعديلا كبيرا سيطال قانون العفو بعد القراءة الثانية”. وأشار المالكي، إلى أن “ما ورد من الحكومة هو فقط تعريف الإرهاب بل وحسب المختصين سيشدد العقوبات على تلك التنظيمات الإرهابية”. وكان عضو القانونية النيابية حميد كاظم الزاملي قد اكد في تصريح سابق ، ان القانون يحمل في طياته العديد من الاستثناءات وسيخضع للنقاش والدراسة المستفيضة .

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