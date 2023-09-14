القانونية النيابية:تعديل كبير سيطال قانون العفو العام

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الاستثمار الوطنية:استمرار العمل مع شركة (هانوا) الكورية لإكمال مجمع بسماية السكني
الإطار:الأحزاب الكردية ترفض عودة حزب بارزاني إلى كركوك
السوداني يرسل (107) مليار دينار لحكومة البارزاني لصرفها لمزارعي الإقليم
الأمن النيابية:لن نسمح بقيام المعارضة الإيرانية باستهداف النظام الإيراني الحبيب
مدير عام الإطار السوداني لمسرور:أنت تأمر وعلينا التنفيذ
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الاستثمار الوطنية:استمرار العمل مع شركة (هانوا) الكورية لإكمال مجمع بسماية السكني
السوداني يرسل (107) مليار دينار لحكومة البارزاني لصرفها لمزارعي الإقليم
مدير عام الإطار السوداني لمسرور:أنت تأمر وعلينا التنفيذ
تحالف الفتح:الإقليم ليس دولة وعليه الالتزام بالدستور وقانون الموازنة
الكهرباء توقع إتفاقية مع شركة (ستيلر) الأمريكية بتمويل من بنك الصادرات الأمريكية
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حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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مدير عام الإطار السوداني لمسرور:أنت تأمر وعلينا التنفيذ
الجيل الجديد:رسالة مسرور إلى بايدن لمنع انهيار الإقليم هو من يتحمل مسؤولية ذلك
إيران:وقعنا إتفاقيات مع السوداني بحيث أصبحت العقوبات الأمريكية لا قيمة لها
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
الفشل الاقتصادي والسياسي..60% من إيرادات العراق النفطية تذهب إلى إستيراد البضائع
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- اذاعة INN