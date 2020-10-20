القانونية النيابية:تقسيم الدوائر المتعددة يجري في ’’غرف مظلمة’

القانونية النيابية:تقسيم الدوائر المتعددة يجري في ’’غرف مظلمة’
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، بان تقسيم الدوائر المتعددة يجري في ’’غرف مظلمة’’ بعيداً عن مجلس النواب فيما اشار الى ان التقسيم يجري من قبل 3 او 4 قوى سياسية بمعزل عن اعضاء المجلس.وقال العقابي في حديث صحفي،ان “تقسيم الدوائر في المحافظات في قانون الانتخابات، كان من المفروض ان تعمل عليه اللجنة القانونية باعتبارها جهة الاختصاص وفق نص الدستور، لكن الحقيقة بان الامور تدار من خارج مجلس النواب من قبل عدد من القوى سياسي بمعزل عن اعضاء المجلس وبقية الكتل السياسية، وهم يعلمون منذ اسبوع تقريبا على تقسيم الدوائر وفق مايتناسب مع مزاجهم واخواهم السياسية”.واشار الى ان “القوى السياسية تحاول الاتيان بمخرجات انتخابية تتلائم مع مصالح تلك القوى ويعاد انتاجهم مرة اخرى بعيدا عن ارادة وطموح المواطن العراقي”.ولفت الى انه “تم الاطلاع على بعض التقسيمات وهي اقتطاع جزء واضافته الى اخر بالاضافة الى تقليم اظافر بعض القوى السياسية لان القوى التي تدير عملية التقسيم تعلم بنسبة تفوق 70% توجهات الرأي العام وطبيعة  التصويت في المراكز الانتخابية”.واردف “لذا فانه بامكانها ان ان تضخم او او تقلص او تضعف اي طرف من خلال شطر اصواته وتشتيتها بين عدة دوائر انتخابية”، قائلاً بان “ما يحدث بعيدا عن روح المسؤولية ولايصب في مصلحة المواطن ومطالبات التغير والاصلاح وهذا القوى تحاول اعادة انتاج فسها مرة اخرى”.

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