القانونية النيابية:تكليف السهيل بمهام وزير التربية غير صحيح

القانونية النيابية:تكليف السهيل بمهام وزير التربية غير صحيح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان تكليف وزير التعليم العالي قصي السهيل بمهام وزير التربية وكالة امر غير صحيح، اذ ينبغي ان يكول الوزير المكلف بالوكالة قد سبقه وزير بالاصالة في نفس الحكومة.وقال عضو اللجنة النائب سليم همزة في تصريح صحفي، ان “تكليف وزير التعليم العالي قصي السهيل بمهام وزير التربية وكالة، يحتاج الى قرار مجلس الوزراء فقط”.اضاف ان “تعيين وزير بالوكالة يجب ان يسبقه وزير في نفس الحكومة مصوت عليه داخل البرلمان، وفي حال تمت اقالته فأن الحكومة من صلاحيتها تعيين وزير بالوكالة ليحل محله في تسيير امور الوزارة لحين اختيار وزير جديد”.واوضح التميمي، أن “تكليف السهيل بمهام وزير التربية وكالة دليل على ان الكتل السياسية السنية وصلت الى طريق مسدود على الرغم من الاجتماعات المتواصلة فيما بينهم لحسم الوزارات التي خصصت لهم”. كلف رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي،  امس الاثنين، وزير التعليم العالي قصي السهيل وزيرا للتربية بالوكالة.وذكر بيان مقتضب لمكتب السهيل، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كلف قصي السهيل وزيراً للتربية بالوكالة لحين اختيار وزير جديد بالأصالة”.ويرأس قصي وزارة التعليم العالي بعد ان صوت عليه البرلمان الى جانب عدد من الوزراء  في حكومة عبد المهدي.

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