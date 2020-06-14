القانونية النيابية:توجه نيابي على أن تكون المحافظة دائرتين أو ثلاثة دوائر انتخابية

القانونية النيابية:توجه نيابي على أن تكون المحافظة دائرتين أو ثلاثة دوائر انتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، استمرار الحوارات والمناقشات لحسم قانون الانتخابات، مشيرة إلى توجه نيابي على أن تكون المحافظة دائرتين أو ثلاثة دوائر انتخابية.وقال عضو اللجنة حسين العقابي، إن “هناك توجها نيابيا عاما على أن تكون المحافظة دائرتين أو ثلاثة دوائر  انتخابية، على ان هذا لم يحسم بعد”.وأضاف أن “اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية لمناقشة تعدد الدوائر”، مشيرا إلى أنه “سيتم اخذ آراء ومقترحات الكتل السياسية لمناقشتها في اجتماع اللجنة المقبل”.

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