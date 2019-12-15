القانونية النيابية:جميع الكتل السياسية تكذب في الإعلام بأنها مع الشعب وفي السر عكس ذلك

القانونية النيابية:جميع الكتل السياسية تكذب في الإعلام بأنها مع الشعب وفي السر عكس ذلك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، الأحد (15 كانون الأول 2019)، عن ما اسمته ’’أبرز اسباب تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب الجديد’’.وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في حديث  صحفي، إن “بعض الكتل اظهرت في العلن أنها مع الدوائر الانتخابية المتعددة، لكن كطلبات ومقترحات تصل الى اللجنة القانونية تريد القانون كما جاء من الحكومة 50% للكتل و50% للقوائم الفردية”، مشيراً إلى أن “احتساب أعلى الاصوات أجمعت عليه أغلب القوى السياسية”.وأضاف الغزي، أن “المحتجين على الدوائر الانتخابية المتعددة، يقولون، إن هناك صعوبة في تطبيق وتثبيت الحدود الادارية للأقضية والنواحي وغيرها من المشاكل الإدارية، والمؤيدين يقولون الحدود موجودة والناخب موجود، والمفوضية لديها القدرة على إجراء انتخابات على مستوى الاقضية والنواحي”.وأوضح، أن “أحد أبرز اسباب تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، هو اننا نريد أن نضمن الدوائر المتعددة بجدول ملحق، حتى لا يكون مجال للمفوضية للتغيير، وحتى تلتزم المفوضية بدوائر متعددة”.

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