القانونية النيابية:حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية بالتعويض عن اعداد القضاة المتوفين

القانونية النيابية:حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية بالتعويض عن اعداد القضاة المتوفين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن تقديمها مقترحين لحل ازمة المحكمة الاتحادية، مبينة ان المقترح الاول هو الاقرب للتمرير.وقالت عضو اللجنة الماس فاضل في تصريح صحفي،ان “اللجنة القانونية في مجلس النواب تناقش حاليا مقترحين بشان حل ازمة المحكمة الاتحادية واكمال نصابها”.واضافت فاضل، ان “المشروع الاول يتضمن اكمال النصاب القانوني للمحكمة عبر تعويض اعداد القضاة المتوفين والمقالين”.واشارت الى ان “المقترح الثاني هو اضافة عدد اخر من القضاة على النصاب وتعويض الاخرين من اجل حل الازمة”، مبينة ان “الخلافات مستمرة وقد تنتهي خلال الايام المقبلة “.

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