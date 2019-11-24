القانونية النيابية:حصر الترشيح لعضوية البرلمان لحاملي الجنسية العراقية

القانونية النيابية:حصر الترشيح لعضوية البرلمان لحاملي الجنسية العراقية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- صوتت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية.وابلغ مصدر مطلع  ان “اللجنة القانونية بكافة أعضائها صوتت على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية”.

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