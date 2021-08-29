القانونية النيابية:حكومة الكاظمي تعمل بلا رقابة نيابية

القانونية النيابية:حكومة الكاظمي تعمل بلا رقابة نيابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان الحكومة استغلت غياب الدور الرقابي للبرلمان لتفعل ما تشاء دون حسيب أو رقيب.وقال عضو اللجنة سليم همزة في حديث متلفز ، ان “الحكومة استغلت هذه الفرصة بشكل كبير وواضح فأصبحت تفعل ما تشاء وتقرر ما تشاء من دون الاخذ بالآراء”.واضاف همزة ان “مجلس النواب ليس اكبر سلطة من الحكومة فقط وانما هو اكبر سلطة تشريعية في الدولة، وعمله ضروري وتشريعي ومهم للدولة ولكافة الشعب”. 

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