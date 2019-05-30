القانونية النيابية:سيتم استبدال 15 نائبا بعد عيد الفطر المبارك بقرار من المحكمة الاتحادية

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب يحيى المحمدي، الخميس، 30 أيار، 2019، عن الشروع باجراءات استبدال 12 نائباً تم احتساب اصواتهم بشكل خاطئ.وقال المحمدي، في حديث صحفي، إن، “مجلس النواب غير معني بموضوع استبدال وتغيير بعض النواب، بل المحكمة الاتحادية هي المسؤولة”، موضحاً أن، مفوضية الانتخابات ايضا لا دخل لها بهذا الموضوع، وانما القضاة الذين حلوا محلها في حينها، فهم اخطأوا في طريقة توزيع المقاعد الكوتا”.وبين أن، “الأعضاء المرشحين المظلومين قدموا اعتراضاتهم والمحكمة استجابت لها، واصدرت قرارها باستبدال بعض النواب”، مضيفاً أنه، “على مستوى العراق هم 12 عضو، واغلبهم في داخل الكتلة الواحدة يعني رجل بامرأة او امرأة برجل هكذا سيكون التغيير”.وفي سياق ذي صلة، أكد اعضاء في مجلس النواب أنّ عدد من سيتم استبعادهم فعلاً سيكون ما بين 10 و15 عضواً بينهم نواب بارزونمثل محمد الكربولي، على أن يتم ذلك بعد انتهاء عطلة العيد.